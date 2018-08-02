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BES kesintisi ne zaman yapılacak maaşlar eksik mi yatacak

BES kesintisi ne zaman yapılacak maaşlar eksik mi yatacak

2017 yılı itibariyle hizmete konulan Bireysel Emeklilik Sistemine 2018 Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlandı. Peki BES kesintileri ne zaman başlayacak? Maaşlar ne zaman eksik yatacak? İşte Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 16:38 - Güncelleme: 02-08-2018 16:38

Yaklaşık 4.5 milyon çalışanı ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemi kesintileri Temmuz 2018 itibariyle başladı. 2017 yılında uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda sona gelindi. Ağustos ayı itibariyle 45 yaş altı 4.5 milyon çalışanın maaşlarında kesintiye gidilecek.

BES NEDİR? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışanların, çalışma hayatları süresince kazançlarının bir kısmını biriktirerek emekli olmalarının ardından mevcut refah seviyesinin korunmasının amaçlandığı, Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayan özel emeklilik sistemidir. 

Daha önceden herhangi bir zorunluluğu olmayan BES, yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

BES KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hala kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışan ve 45 yaş altı olan herkes BES'e tabi tutulacak.

KİMLERİN MAAŞINDAN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

  • Kesintiler ise en düşük 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.
  • Aylık prime esas kazancınız, 3 bin liraysa, maaşınızdan aylık 90 lira kesilecek.
  • 4 bin 500 liraysa, aylık 135 lira kesinti yapılacak.
  • 5 bin liraysa, 150 lira kesilecek.
  • Asgari ücretlilerden ise aydı 50 lira kesilecek.

BES KAZANCI NE KADAR OLACAK? 
Sisteme girişte bir kereye mahsus 1000 lira devlet desteği verilecek. İsteyenler daha fazla kesinti yapılmasını da talep edebilmektedir. Üst sınırla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sistemde kalınması durumunda her ay katkı paylarına devlet % 25 oranında katkıda bulunacaktır.

OTOMATİK BES NE ZAMAN BAŞLADI/BAŞLAYACAK?

– Çalışan sayısı 1.000 ve üzeri olan şirketler; 1 Ocak 2017

– Çalışan sayısı 250-999 arasında olan şirketler; 1 Nisan 2017

– Çalışan sayısı 100-249 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2017

– Çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2018

– Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2018

– Çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2019

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