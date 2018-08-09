Berrak Tüzünataç'ın bursiyerinden açıklama!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, burs verdiği kişi tarafından sosyal medyada engellendi. Berrak Tüzünataç'ın olayı “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftirikim" sözleriyle sosyal medyada paylaşmasının ardından ortaya çıkan üniversite öğrencisi genç, konuya ilişkin bir video yayınladı. "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim; sevgilim kıskandığı için engellemiş" diyen genç, Berrak Tüzünataç'tan özür diledi.