Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

Güzel oyuncu - manken Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Birkan Sokullu aşk tatillerine doludizgin devam ediyor. Önceki gün Bitez'de bir beachte görüntülenen ikiliden Tüzünataç iskelede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi. Tüzünataç daha sonra sevgilisiyle denizin keyfini çıkardı.

Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Birkan Sokullu önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'te görüntülendi. İskelede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülenen Berrak Tüzünataç'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra denize giren Tüzünataç, sevgilisi Birkan Sokullu ile denizin keyfini çıkardı. Kameralar tarafından görüntülendiğini farkeden güzel oyuncu, denize girdiği yerden değil farklı bir noktaya giderek denizden çıktı.

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Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

Oyuncular yarım saate yakın deniz keyfi yaptı. Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç'ın mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Birkan Sokullu, geçen günlerde sosyal medya hesabından Berrak Tüzünataç ile çekilen romantik fotoğrafını paylaşıp "Mutluyuz be gençler" notunu düşmüştü.

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Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

BEĞENİ YAĞDI: 32 yaşındaki yakışıklı oyuncunun aşk dolu bu paylaşımına hayranları beğeni yağdırmıştı.

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Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

İşte Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu çiftinin objektiflere yansıdıkları o anlar

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