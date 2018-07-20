Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu'nun aşk tatili devam ediyor

Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Birkan Sokullu önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'te görüntülendi. İskelede arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülenen Berrak Tüzünataç'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra denize giren Tüzünataç, sevgilisi Birkan Sokullu ile denizin keyfini çıkardı. Kameralar tarafından görüntülendiğini farkeden güzel oyuncu, denize girdiği yerden değil farklı bir noktaya giderek denizden çıktı.