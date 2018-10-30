Berrak Tüzünataç anoreksiya mı oldu?

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anoreksiyaya yakalandığı iddialarına sevgilisi Birkan Sokullu cevap verdi. Oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de görüntülendi.
Berrak Tüzünataç'ın zayıflık hastalığı olan anoreksiyaya yakalandığı iddialarına sevgilisi Birkan Sokullu tarafından açıklama geldi. Sokullu, "Her şey yolunda, öyle bir şey yok. Görünce ona sorarsınız." dedi.
Hali hazırda çektiği bir iş olduğunu söyleyen Sokullu, "Amerikan uyarlaması bir iş. Dünyada uyarlaması ilk defa Türkiye'de yapılacak. Drama diye geçiyor ama komedi de var, hoş bir iş" dedi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anoreksiyaya yakalandığı iddialarına sevgilisi Birkan Sokullu cevap verdi. Oyuncu Birkan Sokullu, Arnavutköy'de görüntülendi.
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