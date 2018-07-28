Bernie Sanders Trump’a 'ikiyüzlü' dedi

ABD’li Senaör Bernie Sanders, twitter üzerinden Trump'a sert sözlerle yüklendi. Sanders, paylaşmında şöyle yazdı:

“Bu nasıl bir ikiyüzlülük! Amerika vatandaşlarını geçindirecek ücretlerle işe alma veya çok daha az ücretlerle çalışan Çin’li işçileri işe alıp onları kendi çıkarları için kullanma seçeneği verildiğinde Donald Trump, düşük ücretli denizaşırı işi seçiyor.”

Sanders’ın paylaşımı, Huffington Post’ta yer alan bir haberde “Trump 2020” bayraklarını Çin’deki fabrika işçilerinin ürettiğini gösteren fotoğrafların üzerine geldi.

Trump’tan Sanders’ın paylaşımına ilişkin bir açıklamada bulunmazken, Trump dün düzenlediği basın toplantısında ABD’de dün açıklanan yüzde 4.1’lik büyüme verisinden memnun olduğunu belirtmiş ve “2018’de yıllık büyüme yüzde 3’ün çok daha üzerinde olabilir” demişti.