Berna Öztürk'e saldıran kişi serbest magazin haberleri

Oyuncu Berna Öztürk, Ümraniye Hilton Garden Inn Otel'de "Karımı Gördünüz mü?" filminin galasında tacize uğradı. İddialara göre Berna Öztürk, M.Ö. tarafından kolundan tutularak dışarıya çıkarılmaya çalışıldı.

Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö.’nün üzerinde yapılan aramada ustura diye tabir edilen kesici alet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.