Berna Laçin’den Milli Eğitim Bakanı paylaşımı

Oyuncu Berna Laçin, yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için, "Kendisinden beklentimiz büyük" paylaşımında bulundu. Oyuncu Berna Laçin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Laçin, "Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk getirildi. Yeni kabine için sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan oyuncu Berna Laçin, "MEB Bakanı sürpriz bir isim, Prof.Ziya Selçuk olmuş. Çağdaş ve ilerici bir beyin,aydınlık bir bakış açısı... Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri... Kendisinden beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Berna Laçin, yeni kabinenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için, "Kendisinden beklentimiz büyük" paylaşımında bulundu. Oyuncu Berna Laçin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Laçin, "Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na Ziya Selçuk getirildi. Yeni kabine için sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan oyuncu Berna Laçin, "MEB Bakanı sürpriz bir isim, Prof.Ziya Selçuk olmuş. Çağdaş ve ilerici bir beyin,aydınlık bir bakış açısı... Şu perişan olmuş eğitim sistemimiz için bilimsel atılımlar yapabilecek biri... Kendisinden beklentimiz büyük." ifadelerini kullandı.
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