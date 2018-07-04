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Berna Laçin ne dedi Medine paylaşımı Alişan'ı çıldırttı, ne yazdı?

Berna Laçin ne dedi Medine paylaşımı Alişan'ı çıldırttı, ne yazdı?

Berna Laçin kimdir, aslen nereli ve Berna Laçin instagram'da kutsal topraklar Medine ile ilgili neler yazdı? Son günlerde yaşanan tecavüz olaylarına karşı idam çağrılarına sinirlenen Berna Laçin amacını aşan ve çok tepki çeken bir paylaşım yaptı. Peki Berna Laçin ne yazdı, Alişan neden çıldırdı? İşte detaylar...

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 10:16 - Güncelleme: 04-07-2018 10:16

Berna Laçin kimdir, aslen nereli ve Berna Laçin instagram'da ne yazdı soruları bugün en çok merak edilenler arasına girdi. Her yaptığı olay olan ve farklı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Berna Laçin bu kez çok tepki  çeken bir paylaşım yaptı. Son günlerde yaşanan tecavüz olaylarına karşı yapılan idam çağrılarını eleştiren Berna Laçin, içinde kutsal topraklar Medine de olan bir paylaşım yaptı. Deyim yerİndeyse ortalık fena karıştı. En sert tepkilerden biri de şarkıcı Alişan'dan geldi. Peki Berna Laçin ne yazdı, Alişan neden kızdı? İşte detaylar...

Berna Laçin'in "idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Berna hanım orada Peygamber Efendimiz yatıyor" dedi.

MEDİNE TOPRAKLARI TECAVÜZDE REKOR KIRMAZDI!: Son zamanlarda gündemde olan idam tartışmalarına Berna Laçin" İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" sözleriyle dahil olmuştu.

ALİŞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ: Berna Laçin'in bu sözlerine Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERE SORUŞTURMA AÇILDI: Berna Laçin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘Halkın Dini Değerlerini Aşağılama’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

BERNA LAÇİN KİMDİR: Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.

Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.

2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Temmuz 2018 10:40 Toplumda büyük yankı uyandıran böyle bir vahşeti de islamın kutsal saydığı yere bağladınız ya ne diyelim Ayrıca o saydığınız meslek grupları bu güne kadar neyi çözmüşler berna hanım ister kabul et ister etme hayatta en hakiki ilim mürşit ilimdir bu söz Atatürk e aittir ama o da bunu söylerken farkında olmadan kur ana işaret etmiş e Allah ın işi

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