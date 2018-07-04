Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

Berna Laçin twitterdan attığı tecavüz ve idama ilişkin mesajı ile olay oldu. Tepki çeken paylaşımında Berna Laçin 'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!' diye yazdı. Savcılık soruşturma başlatırken Alişan da sanatçıya yüklendi.

Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde komşuları Uğur Koçyiğit tarafından işkence ve tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan sonra Ağrı'da Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulunmuş ve Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın açlıktan öldüğünü açıkladı. "Bu bir kaçırılma olayı" diyen ve gözaltı olduğu bilgisini veren Vali Elban, "Otopsi sonucu istismar ya da tecavüz olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. Üst üstte gelen çocuk ölümlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları idam istekleri için hashtag başlattı.

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Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

''MEDİNE TOPRAKLARI TECAVÜZDE REKOR KIRMAZDI'': Oyuncu Berna Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıktı. Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' şeklinde tweet attı.

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Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: Paylaşıma çok sayıda tepki gelmesi üzerine Berna Laçin, ''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugünki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' şeklinde tweet atarak yanlış anlaşıldığını açıkladı.

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Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

ALİŞAN TEPKİ GÖSTERDİ: Berna Laçin'in bu sözlerine Alişan'dan çok sert tepki geldi. Alişan, "Medine topraklarını gidip görsün bence!! Orada peygamber efendimiz yatıyor Berna hanım!!! Bu benzetme peygamber efendimizin yattığı yere bir hakaret!!" ifadelerini kullandı.

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