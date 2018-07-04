Berna Laçin Medineli 'tecavüz' twiti ile olay oldu işte yazdığı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde komşuları Uğur Koçyiğit tarafından işkence ve tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan sonra Ağrı'da Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulunmuş ve Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın açlıktan öldüğünü açıkladı. "Bu bir kaçırılma olayı" diyen ve gözaltı olduğu bilgisini veren Vali Elban, "Otopsi sonucu istismar ya da tecavüz olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu. Üst üstte gelen çocuk ölümlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları idam istekleri için hashtag başlattı.