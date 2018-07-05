Berna Laçin Medine twitine Ahmet Hakan'ın yazdıklarını görünce...

Oyuncu Berna Laçin, Eylül olayı sonrasında gündeme gelen idam tartışmalarına twitter hesabından dahil olurken 'Medine' kelimesini kullanınca hayatının şokunu yaşadı. Bir anda toplu lince maruz kalan Berna Laçin, ne demek istediğini izah etse de kimseye laf anlatamadı. Üstüne üstlük savcılık da devreye girip Berna Laçin için soruşturma başlattı.

Bugün Ahmet Hakan köşesinden 'Berna Laçin olayı' diyerek mevzuya dalış yaptı. Berna Laçin de yazıyı köşesinden paylaşıp Barış Atay olayına gönderme yaparak Ahmet Hakan'ı avladı.

Ahmet Hakan'ın yazısını paylaşan Berna Laçiner'in twiti şöyleydi:

-Ahmet HAKAN tabii ki benim gündemle ilgili de maddelerini sıralamış. En azından beni birilerine şikayet edip “şuna bi şey söyleyin” “şuna haddini bildirin” demediği için kendisine müteşekkirim😂 Başka “münasebetsizlikler” eylemiş ama olsun, biz onu zaten öyle kabul ettik.

Hatırlanacağı gibi Ahmet Hakan, kaleme aldığı 'haddini bildirin' yazısı ile Barış Atay'ın gözaltına alınmasına sebep olmuştu. Ahmet Hakan'ın Berna Laçin yazısı şöyle:

Berna Laçin Medine twiti sonrası instagramına son bir yazı koyup kapattı tüm yorumlara da kapattı. İşte kendisine destek çıkanları da uyaran Berna Laçin'in yazdıkları

Olay olan Berna Laçin Medine Twiti şöyleydi : #idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!

Berna Laçin'in bu twitini 'İslam dinine' gizliden hakaret ediyor noktasına çekenlere karşı şu açıklamaları yapmış ama onlar da kar etmemişti.











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