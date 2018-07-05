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Berna Laçin Medine twiti sonrası instagramına bunu atıp gitti

Berna Laçin Medine twiti sonrası instagramına bunu atıp gitti

Berna Laçin twitter hesabından attığı Medine twiti sonrası soruşturmaya uğrayıp lince maruz kalınca instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Berna Laçiner ardından da instagramını yoruma kapattı. Sebebini de 'Yorumları kapatıyorum şu an çünkü karşılıklı taraf yaratmaya çalışanlara izin vermek istemiyorum' sözleriyle açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 17:08 - Güncelleme: 05-07-2018 17:08

Medine twiti sonrasında sıkıntılı günler yaşayan Berna Laçin, instagram hesabından yaptığı açıklama ile öne çıktı. Medine twitini İslama hakaret ediyor şeklinde sunanlara niyetini bir türlü anlatamayan Berna Laçin, instagram hesabını tamamen yoruma kapattı.

Berna Laçin hesabına koyduğu son açıklamada ona destek çıkanları da uyardı ve 'Sözünüzü gönlünüzü karartmayın" dedi. Berna Laçin instagramını yoruma kapatma sebebini de 'Yorumları kapatıyorum şu an çünkü karşılıklı taraf yaratmaya çalışanlara izin vermek istemiyorum' sözleriyle özetledi.

İşte Berna Laçin'in instagram hesabına koyduğu o son açıklama:
'Sözünüzü gönlünüzü karartmayın. Zor zamanlardan geçmek güzeldir çünkü yanında olan dostları görür, beklemediğin seslerin güzel sözleriyle mutlu olursun. Beni yanlış anlayanlara hatta bilerek çarpıtıp kaos ortamı yaratanlara karşı yanımda olmanıza müteşekkirim.
Yine de benim meramımı doğru anlatmak gayretiyle dahi olsa lütfen çirkin tartışma ortamlarına girmeyin, insanları birbirine düşürmek isteyen zihniyetlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Her zaman yaşamdan, birlikten ve çalışmaktan yana olmak bize düşen.

Küfür çıktığı ağzın kiridir : İftira atanlara inananlar elbette gün gelip üzülecek. Olsun biz bugün dövüşür yarın barışırız. Yeter ki niyetler iyi olsun! Yorumları kapatıyorum şu an çünkü karşılıklı taraf yaratmaya çalışanlara izin vermek istemiyorum . Kavga ortamı ve kaostan beslenenler yüzünden durduk yere gönlünüz sözünüz kararsın istemiyorum. Yoksa küfür etmişler ne olacak, küfür çıktığı ağzın kiridir ve yalnız kendini zehirler. Twitter bulanık da olsa akar gider ama burda yazılanlardan sebep laf atışmaları olsun istemem. O sebeple şu ara yorum yok sonra muhabbete yeniden koyuluruz nasıl olsa
Kalın sağlıcakla'


berna laçin instagram

Berna Laçin Medine Twiti neydi: #idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!

Berna Laçin Medine twiti islam dinine hakaret ediyor noktasına çekilince durumu izah etmeye çalıştı ancak kimseye derdini anlatamadı. 

Berna Laçin Medine twitine Ahmet Hakan'ın yazdıklarını görünce...

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sami boztepe 05 Temmuz 2018 18:28 sen sonra muhabbete zor devam edersin artık seni ancak senin gibiler dinler

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KİMDİR ?
Berna Laçin
BERNA LAÇİN KİMDİR?

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