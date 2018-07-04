Berna Laçin Medine sözleri kriz çıkardı-Berna Laçin ne dedi?

Berna Laçin'in Medine paylaşımı ortalığı bir anda karıştırdı. Kutsal topraklarımız, müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Medine hakkında haddini aşan bir paylaşım yapan Berna Laçin ne yazdı, şarkıcı Alişan neden tepki gösterdi ve Berna Laçin'e neden soruşturma açıldı? İşte tüm detaylar ve merak edilenler...
Her yaptığı olay olan ve farklı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Berna Laçin bu kez çok tepki çeken bir paylaşım yaptı. Son günlerde yaşanan tecavüz olaylarına karşı yapılan idam çağrılarını eleştiren Berna Laçin, içinde kutsal topraklar Medine de olan bir paylaşım yaptı. Deyim yerİndeyse ortalık fena karıştı.
Oyuncu Berna Laçin, küçük çocukların kaçırılıp öldürülmesinin ardından sosyal medyada 'idam' çağrısı yapılmasına ilişkin "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabı Twitter'da konunun uzmanlara bırakılması gerektiğini yazan Laçin, "Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" dedi.
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