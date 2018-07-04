Berna Laçin Medine sözleri kriz çıkardı-Berna Laçin ne dedi?

Berna Laçin'in Medine paylaşımı ortalığı bir anda karıştırdı. Kutsal topraklarımız, müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Medine hakkında haddini aşan bir paylaşım yapan Berna Laçin ne yazdı, şarkıcı Alişan neden tepki gösterdi ve Berna Laçin'e neden soruşturma açıldı? İşte tüm detaylar ve merak edilenler...

Her yaptığı olay olan ve farklı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Berna Laçin bu kez çok tepki çeken bir paylaşım yaptı. Son günlerde yaşanan tecavüz olaylarına karşı yapılan idam çağrılarını eleştiren Berna Laçin, içinde kutsal topraklar Medine de olan bir paylaşım yaptı. Deyim yerİndeyse ortalık fena karıştı.