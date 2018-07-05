Berna Laçin kaç yaşında eşi Tolga Eşiz kimdir işte kızı Ada ve...

Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Berna Laçin kimdir ve aslen nerelidir? Yaşlanmayan güzellerden olan Berna Laçin'in boyunca kızı var. İşte Berna Laçin'in eşi Tolga Eşiz ve yaşam öyküsü:

47 yaşında olan Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler.



Berna Laçin'in annesi ile askeri pilot olan babası.

Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.

1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi. Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı. 2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin eşi ve kızı kimdir : Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Berna Laçin'in Ada ismini verdiği kızı 2002 yılında dünyaya geldi.

Berna Laçin Medine twiti olayı nedir? : Berna Laçin twitter hesabından tecavüzcülere idam tartışmaları sırasında 3 Temmuz 2018 tarihinde attığı Medine twiti ile hedef oldu. Laçin hakkında bile soruşturma açıldı.