Berna Canbeldek'in sevgilisi kimdir instagramına bakın bambaşka

2018 yılı Survivor'ı dışardan en çok yarışmacı alması ile hatırlanacak gibi. Beklenmedik sakatlıklar sebebiyle zorunlu diskalifiyeler arka arkaya gelince takıma sürekli yeni isimler takviye edildi. Bunlardan en sonuncusu da Berna Canbeldek oldu. Aslında Berna Canbeldek yeni bir isim değil. Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı bir yarışmacı. Daha önce Survivor'a 2 kez katılmıştı. Bu da üçüncü oldu. Survivor'dan ilk seferinde Sahra Işık'ı dövdüğü için atılmıştı. Berna Canbeldek'in instagramına bakıldığında bu agresifliğin ötesinde bambaşka bir insan yansıyor. Peki kimdir Berna Canbeldek, kaç yaşında ve sevgilisi var mı? İşte Berna Canbeldek'in öyküsü;