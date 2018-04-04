Berna Canbeldek'in sevgilisi kimdir instagramına bakın bambaşka

2018 yılı Survivor'ı dışardan en çok yarışmacı alması ile hatırlanacak gibi. Beklenmedik sakatlıklar sebebiyle zorunlu diskalifiyeler arka arkaya gelince takıma sürekli yeni isimler takviye edildi. Bunlardan en sonuncusu da Berna Canbeldek oldu. Aslında Berna Canbeldek yeni bir isim değil. Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı bir yarışmacı. Daha önce Survivor'a 2 kez katılmıştı. Bu da üçüncü oldu. Survivor'dan ilk seferinde Sahra Işık'ı dövdüğü için atılmıştı. Berna Canbeldek'in instagramına bakıldığında bu agresifliğin ötesinde bambaşka bir insan yansıyor. Peki kimdir Berna Canbeldek, kaç yaşında ve sevgilisi var mı? İşte Berna Canbeldek'in öyküsü;
BERNA CANBELDEK KİMDİR ASLEN NERELİ : Berna Canbeldek diğer bir çok isim gibi Acun Ilıcalı'nın eski tanıdıklarından. Survivor'a katılmadan önce Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında boy göstermişti. Dans alanında yeteneğini sergileyen Berna Canbeldek, aslen Bursalı. Profesyonel dansçı ve dans eğitmeni olan Survivor Berna Canbeldek , 1989 yılında doğumlu. 12 yaşından itibaren dans eğitimi alan Berna Canbeldek , Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşıyor.
BERNA CANBELDEK'İN SEVGİLİSİ VAR MI: Berna Canbeldek Survivor'dan kovulduğu sene yaz tatilinde bir otelde sevgilisi ile tatilde haberleri ile gündeme geldi. Berna Canbeldek'in sevgilisi olarak anılan isim de oyuncu olmaya çalışan Sertaç Akkaya'ydı. Berna Canbeldek ilişki iddialarını sonrasında yalanlamış ve 'Biz sadece arkadaşız' demişti. Berna Canbeldek'in instagram ve sosyal medya hesaplarına bakılacak olursa hayatında kimse yok gibi...
BERNA CANBELDEK SAHRA KAVGASI : Berna Canbeldek Survivor'a katıldığı ilk yıl Sahra ile tekme tokat kavga etmişti. O kavganın neticesinde Berna Canbek Survivor adasından diskalifiye olmuştu. Berna kavga sırasında Sahra'ya tekme atmıştı. İşte Berna ile Sahra'nın Survivor 2014'teki kavga görüntüleri :
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