  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Berna Canbeldek Sahra Işık kavga görüntüleri (Survivor 2014)

Berna Canbeldek Sahra Işık kavga görüntüleri (Survivor 2014)

Survivor'da Berna Canbeldek ile Sahra Işık diskalifiye ettiren kavga sonrasında yeniden biraraya geliyorlar. Berna Canbeldek Survivor'da Sahra Işık'a tekme atmıştı. Berna ve Sahra'nın o görüntüleri hafızalardan silinmedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 19:00 - Güncelleme: 19-03-2018 19:00

Survivor adasına sakatlığı sebebiyle adaya veda eden Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek geliyor. Berna Canbeldek'i izleyici Survivor'da Sahra Işık ile olan kavgası ile hatırlıyor. Üçüncü kez Survivor'a katılan Berna bir kez daha Sahra ile karşı karşıya gelecek. Haliyle akıllara Berna'nın olaylı kavgada Sahra'ya attığı tekme geldi.

Survivor adasındaki o kavgadan sonra Acun Ilıcalı Berna Canbeldek'i diskalifiye etmişti. Ancak Berna'nın Survivor macerası nedense o olayla bitmedi. Sonraki senelerde bir şekilde kendine yine Survivor bileti buldu. Bu yıl da üçüncü kez Survivor adasına doğru yola çıktı. İşte Berna Canbeldek'in 2014 yılındaki Survivor'dan diskalifiye olmasına sebep olan Sahra ile olan kavga görüntüleri;

BERNA CANBELDEK KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ ;  Berna Canbeldek 1989 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ailesi o 12 yaşırdayken Almanya'ya gittiğinden, Berlin'de büyüdü. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştı. 

Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Berna Canbeldek Sahra Işık kavga görüntüleri (Survivor 2014) haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro