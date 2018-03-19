Berna Canbeldek Sahra Işık kavga görüntüleri (Survivor 2014)

Survivor adasına sakatlığı sebebiyle adaya veda eden Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek geliyor. Berna Canbeldek'i izleyici Survivor'da Sahra Işık ile olan kavgası ile hatırlıyor. Üçüncü kez Survivor'a katılan Berna bir kez daha Sahra ile karşı karşıya gelecek. Haliyle akıllara Berna'nın olaylı kavgada Sahra'ya attığı tekme geldi.

Survivor adasındaki o kavgadan sonra Acun Ilıcalı Berna Canbeldek'i diskalifiye etmişti. Ancak Berna'nın Survivor macerası nedense o olayla bitmedi. Sonraki senelerde bir şekilde kendine yine Survivor bileti buldu. Bu yıl da üçüncü kez Survivor adasına doğru yola çıktı. İşte Berna Canbeldek'in 2014 yılındaki Survivor'dan diskalifiye olmasına sebep olan Sahra ile olan kavga görüntüleri;

BERNA CANBELDEK KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ ; Berna Canbeldek 1989 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ailesi o 12 yaşırdayken Almanya'ya gittiğinden, Berlin'de büyüdü. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştı.

Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN