SON DAKİKA

Berna Canbeldek ile Sahra Işık'ın Survivor'taki kavga görüntüleri

Survivor 2018'de yarışamcıların peşini sakatlıklar bırakmıyor. Gizem, Melih Özkaya ve Ecem Karaağaç sakatlıkları nedeniyle diskalifiye olmuştu. Merve Aydın hala sakat, Hakan Hatipoğlu ise sakatlıktan yeni çıktı. Hal böyle olunca kadrolarda fazlasıyla revize oldu, dışarıdann çok fazla yarışmacı geldi. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından açıkladığına göre, diskalifiye olan Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek geliyor. Daha önce Survivor'da Sahra ile kavga etmişti. Peki Survivor 2018'e sonradan katılan Berna Canbeldek kimdir nereli kaç yaşında Berna Canbeldek'in sevgilisi var mı? İşte tüm detaylar;

BERNA CANBELDEK KİMDİR; Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.

SAHRA BERNA KAVGASI DİSKALİFİYE GETİRMİŞTİ; Sahra ve Berna'nın daha önceki Survivor'da, Berna'nın Sahra'ya vurması üzerine, Berna diskalifiye olmasına neden olmuştu.

  • Medya 19 Mart 2018 17:20
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Berna Canbeldek ile Sahra Işık'ın Survivor'taki kavga görüntüleri videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro