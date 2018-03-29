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Berna Canbeldek aslen nereli? Berna Sahra kavga görüntüleri

Berna Canbeldek aslen nereli? Berna Sahra kavga görüntüleri

Berna Canbeldek Almancı bir ailenin kızı. Berna aslen ise Bursalı. Berna Canbeldek Sahra Işık ile 2014 yılındaki Survivor'da yaptığı kavga görüntüleri ile hatırlanıyor. Berna ve Sahra arasında o günlerden kalma bir hesaplaşma var.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 18:30 - Güncelleme: 29-03-2018 18:30

Survivor adasına sakatlığı sebebiyle adaya veda eden Ecem Karaağaç'ın yerine Berna Canbeldek katıldı. Berna Canbeldek'i izleyici Survivor'da Sahra Işık ile olan kavgası ile hatırlıyor. Üçüncü kez Survivor'a katılan Berna bir kez daha Sahra ile karşı karşıya geldi. Haliyle akıllara Berna'nın olaylı kavgada Sahra'ya attığı tekme geldi. Peki Berna Canbeldek kimdir gerçek işi ne aslen nereli?

Survivor adasındaki o kavgadan sonra Acun Ilıcalı Berna Canbeldek'i diskalifiye etmişti. Ancak Berna'nın Survivor macerası nedense o olayla bitmedi. Sonraki senelerde bir şekilde kendine yine Survivor bileti buldu.

Bu yıl da üçüncü kez Survivor'a katılan Berna Canbeldek, 2014 yılında Survivor'dan diskalifiye olmuştu. Berna Canbeldek Sahra ile olan kavgasında tekme atmıştı. İşte Berna Sahra kavga görüntüleri;

BERNA CANBELDEK KAÇ YAŞINDA ASLEN NERELİ ;  Berna Canbeldek 1989 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ailesi o 12 yaşırdayken Almanya'ya gittiğinden, Berlin'de büyüdü. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı. İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştı. 

Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...Berna Canbeldek acayip değişmiş! Almancı Survivor kızı aslen nereli...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

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