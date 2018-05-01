Berna Binbaşı yuvaya 'yarbay' olarak geri döndü!

Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu olarak bilinen Berna Şen, 2012 yılında kendi isteğiyle Binbaşı rütbesindeyken ayrıldığı Hava Kuvvetleri'ne Yarbay rütbesinde geri döndü... Artık F-16'larda uçamayacak ancak F,16'lara savaş pilotu yetiştirecek...

Berna Binbaşı yuvaya 'yarbay' olarak geri döndü!

TÜRK Hava Kuvvetleri’nde “savaşan şahinler” olarak anılan F-16’larla yaklaşık 2 bin 500 saat uçtuktan sonra Harp Okulu da dahil 19 yıl görev yaptığı Hava Kuvvetleri’nden 2012’de kendi isteğiyle Binbaşı rütbesi ile emekli olan Berna Şen, yuvaya geri döndü. Emekli olduktan sonra sivil uçaklarda pilotluk yapan Berna Şen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile 6 yıldır uzak kaldığı üniformasını tekrar giydi, Yarbay rütbesi ile Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Berna Şen, F-16’larla uçmayacak ancak yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi verecek.

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Berna Binbaşı yuvaya 'yarbay' olarak geri döndü!

Berna Şen’in hayatı, 26 yıl önce girdiği üniversite seçme sınavlarının ardından Hava Harp Okulu’ndan gönderilen “Size savaş pilotu olmayı sunuyoruz” yazılı davetiye ile değişti. O güne kadar endüstri mühendisi olmayı planlayan Berna Şen, davet mektubu ile birlikte tereddütsüz pilot olmayı seçti. 1997’de Hava Harp Okulu’ndan mezun oldu, 2000’de 5’nci Ana Jet Üssü’nde F-16 ile uçmaya başladı. 2012’de binbaşı rütbesindeyken emekli oldu. SunExpres’te yolcu uçaklarında pilot olarak göreve başladı.

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Berna Binbaşı yuvaya 'yarbay' olarak geri döndü!

GERİ DÖNÜŞÜ DE DAVET İLE OLDU... Berna Şen’in 6 yıl aradan sonra tekrar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri dönüşü yine bir davet ile gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin TSK’da en çok sızdığı yerlerin başında Hava Kuvvetleri geliyordu. Yüzlerce pilot subay tutuklanmıştı. Darbe girişimin hemen ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile geçmiş yıllarda Hava Kuvvetleri’nden ayrılan rütbeli personelin geri dönebileceğinin yolu açıldı. Kanun Hükmünde Kararname’nin açıklanmasından bir süre sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan telefonla aranan Berna Şen, 6 yıl önce emekli olarak ayrıldığı kurumuna davet edildi.

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Berna Binbaşı yuvaya 'yarbay' olarak geri döndü!

BANA İHTİYAÇ DUYULMASINDAN ONUR DUYDUM... Berna Şen bu teklifi uzun süre düşündü. Hava Kuvvetleri’ne geri dönecekti. Duygularını ise Hürriyet’e şöyle açıkladı: “Hava Kuvvetlerinden ayrılalı 6 yılı geçmişti. Bu kadar zaman sonra bile Hava Kuvvetlerinin bana ihtiyaç duyarak geri çağırmasından onur duydum. Artık milletimin, 19 yıl boyunca görev yaptığım, o güçlü ve itibarlı Hava Kuvvetleri’ni geri kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu zorlu yolu sivil, asker birlikte emek vererek aşmak zorunda olduğumuzu biliyordum. Bu mücadele için gücüm vardı. Bu yüzden de Hava Kuvvetlerine dönmeyi seçtim.”

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