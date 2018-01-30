Berna Bayık Semercioğlu kimdir? İşte Cengiz Semercioğlu'nun karısı ve çocukları

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı ve Duymayan Kalmasın programının sunucusu Cengiz Semercioğlu şu sıralar yazılarıyla ve programıyla sıkça gündeme geliyor. Peki Cengiz Semercioğlu'nun eşi Berna Bayık Semercioğlu kimdir hiç merak ettiniz mi? Detaylar haberimizde...

BERNA BAYIK SEMERCİOĞLU KİMDİR? Berna Bayık Semercioğlu aslında ünlüler camiasına uzak bir isim değil. Sabah Gazetesinde Yazılı Medya ve Reklam Koordinatörlüğü görevini üstlenen Semercioğlu, sık sık ünlülerle katıldığı davetlerden paylaşımlar yapıyor.

Berna Bayık Semercioğlu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Doğan Burda Dergi Grubunda müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra buradaki görevinden ayrıldı.

Ardından 2005 yılında Takvim Gazetesinde reklam koordinatörü olarak çalıştı. Buradaki işinde yaklaşık 10 ay çalıştıktan sonra Sabah Gazetesinde Yazılı Medya Reklam Satış Grubu Koordinatörü görevini üstlendi.

Temmuz 2009'da gazeteci Cengiz Semercioğlu ile 4 yıllık bir ilişkinin ardından dünya evine girdi. Çiftin 2011 yılında kızları Pera, 2015'te ise oğulları Pars dünyaya geldi.

(Cengiz-Berna Semercioğlu çiftinin çocukları Pera ve Pars)