Berlusconi'nin özel hayatının perdesi kaldırılıyor

Prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapması beklenen 'Loro' (Onlar) isimli film, medya imparatorluğundan başbakanlığa atlayan ve İtalya'nın hem en zengin işadamı hem de siyasi lideri olan Silvio Berlusconi'nin medya ve siyasetteki kariyeri kadar özel yaşamını da kapsıyor. Aktör Toni Servillo tarafından canlandırılan 81 yaşındaki Berlusconi'nin çok kısa süre ve ancak arkadan gözüktüğü fragmanda, eski başbakanın 'bunga bunga' partilerine atıfla dans eden yarı çıplak kadınlar ağırlıkla yer alıyor.

2014'te En İyi Yabanci Film Oscar'ını alan La Grande Bellezza (Muhteşem Güzellik) filmi ve 'Genç Papa' isimli TV dizisiyle tanınan yönetmen Paolo Sorrentino, Berlusconi'nin portesini çıkarma kararını ''Çünkü o İtalyanlığın bir arketipi ve onun aracılığıyla İtalyanlığı tanımlayabilir, İtalyanları betimleyebilirsiniz'' diye açıkladı. Geçen yıl çekimlere başladığında BBC'ye ''Siyasi icraatlarından çok siyasetin gerisindeki adamı merak ediyorum'' diyen İtalyan yönetmen, Berlusconi'nin çevresinde onun nüfuzunu kullanarak kendi yaşamlarına yeni yön vermek, köşeyi dönmek peşinde koşanları aktarmak istediğini de belirtmişti.

Sorrentino'nun La Grande Bellezza ve eski başbakanlardan Giulio Andreotti'nin hayatını müzikal formunda beyaz perdeye taşıdığı Il Divo filmlerinde de başrolü oynayan Toni Servillo'nun, fragmanda Berlusconi'nin tıpatıp aynısı olan anlatıcı sesi ve çekimlerde Berlusconi'nin alameti farikası yanık ten ve saç kesimiyle görüntülenmesi, medyanın 'müthiş bir metamorfoz' övgülerini beraberinde getirdi.

  • Film Fragmanları 13 Mart 2018 16:26
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