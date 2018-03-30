Berlin'de Tarkan rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu

Megastar Tarkan, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen turnesine Berlin Max-Schmeling-Halle’de binlerce izleyicinin akın ettiği muhteşem konserle başladı. 7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümündeki şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen efsane şarkılarını da seslendiren Megastar’a salonu dolduran binlerce seveni hep bir ağızdan eşlik etti.

Megastar, “Yolla” şarkısı ile sahneye çıktığı gecede son albümü “10”da yer alan “Beni Çok Sev”, “Her Şey Fani”, “Çok Ağladım”, “Bal Küpü” gibi şarkılarının yanı sıra “Dudu”, “Kış Güneşi”, “Hüp”, “Ölürüm Sana”, “Kuzu Kuzu”, “Öp” gibi çok sevilen şarkılarını da seslendirdi.