Berkay'ın son haline bakın! Sinan Akçıl sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan'la bir gece kulübünde yaşadığı kavga sonucu burnu kırılan popçu Berkay, olaylı geceden sonra ilk kez ortaya çıktı. Sinan Akçıl, aralarında aşk dedikoduları çıkan Burcu Kıratlı ile Berkay'ı evinde ziyaret gitti.
Günlerdir kameralara gözükmeyen hatta objektiflerden kaçan Berkay, Sinan Akçıl'ın vizörüne takıldı. Berkay'ın evine giden Sinan Akçıl, yakın dostunun ameliyat sonrası ilk görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızı Arya ile kapıda Sinan Akçıl'ı karşılayan Berkay'ın çekildiğinden haberi bile yoktu. Ameliyat sonrası ilk kez görünen Berkay'ın keyfinin yerinde olduğu gözlendi. İşte o paylaşımlar...
İşte o paylaşımlar...
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