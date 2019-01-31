Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

Arda Turan'ın, Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı duruşmada "Aylık gelirim 1000 TL" diyen Berkay'ın gerçek kazancı bugün ortaya çıktı.

Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi oturan Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının dün görülen duruşmasında Berkay aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemiş ve büyük tepki çekmişti. Ancak Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak tartışmalara son verecek açıklamalarda bulundu. Mermer, canlı yayında Berkay'ın aylık gelirini açıkladı.

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Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

Avukat Mermer'in 2. Sayfa'da yaptığı açıklaması şu şekilde: "Maalesef bu konuyla gündeme gelmeyi istemezdik. kendi davasının önüne geçti. Müvekkilim tamamen yanlış anlaşıldı, mahkemeyi kandırmak ve gibi bir düşüncesi olamaz. Berkay'ın böyle söylemesinin nedeni, asgari ücret diye bir şey var orada onu söylemekten çekindiği için söylemedi."

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Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

SADECE TELİFLERDEN 200 BİN TL: "Berkay'ın teliflerden kazandığı ortalama aylık geliri 200 bin TL'dir. Burada kandırmaca yok. Usülen sorulan bir sorudur hakim bile bildiği için 'emin misin' diye sormadı.

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Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

SİLAH KONUŞULMALI: Berkay'ın vergi açısından sıkıntı olamaz çünkü her şeyi belgeli. Her iki taraf birbirine saygı gösterdi ve normal bir ortam vardı. Konuşulması gereken konu ortadaki silah."

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