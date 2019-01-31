Berkay'ın dudak uçuklatan aylık kazancı ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi oturan Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının dün görülen duruşmasında Berkay aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemiş ve büyük tepki çekmişti. Ancak Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak tartışmalara son verecek açıklamalarda bulundu. Mermer, canlı yayında Berkay'ın aylık gelirini açıkladı.

Avukat Mermer'in 2. Sayfa'da yaptığı açıklaması şu şekilde: "Maalesef bu konuyla gündeme gelmeyi istemezdik. kendi davasının önüne geçti. Müvekkilim tamamen yanlış anlaşıldı, mahkemeyi kandırmak ve gibi bir düşüncesi olamaz. Berkay'ın böyle söylemesinin nedeni, asgari ücret diye bir şey var orada onu söylemekten çekindiği için söylemedi."