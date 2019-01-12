Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

Futbolcu Arda Turan'la bir gece kulübünde yaşadığı kavgayla magazin gündemine oturan Berkay, 30 Ocak'ta görülecek duruşma öncesinde öncesinde 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken'e çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Ece Erken canlı yayında Berkay'ın kendisine anlattıkları şu sözlerle anlattı: "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak! Gizlilik kararı da yok her şey açığa çıkacak."
Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan'da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 30 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.
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