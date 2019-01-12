Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Berkay'ın kendisine 30 Ocakta görülecek duruşma öncesinde çok konuşulacak bir Arda Turan itirafında bulunduğunu söyledi.

Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

Futbolcu Arda Turan'la bir gece kulübünde yaşadığı kavgayla magazin gündemine oturan Berkay, 30 Ocak'ta görülecek duruşma öncesinde öncesinde 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken'e çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

Ece Erken canlı yayında Berkay'ın kendisine anlattıkları şu sözlerle anlattı: "Karımın hakkını kimseye yedirmem. 30 Ocak'ta herkesin gözünün içine baka baka söyleyeceklerim olacak! Gizlilik kararı da yok her şey açığa çıkacak."

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Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

NE OLMUŞTU: İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i bir gece kulübünde taciz etmişti.Bunu öğrenen Berkay da futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak ikili arasındaki konuşma kavgaya dönülmüş ve Berkay'ın burnunu kırılmıştı.

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Berkay'dan duruşma öncesi Arda Turan'ı kızdıracak sözler!

Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan'da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 30 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

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