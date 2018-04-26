Berkay unutkanlığının kurbanı oldu! Muhabirler imdadına yetişti

Popçu Berkay önceki akşam Bebek’te arkadaşlarıyla buluştu. Berkay 1 milyon TL’ye aldığı Cadillac Escalade marka cipini oturdukları mekânın önüne park etmişti. Ancak dörtlü flaşörleri açık bırakınca aracın aküsü bitti. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, çıkışta cipini bir türlü çalıştıramayan şarkıcı, muhabirlerin arabasından aldığı ara kabloyla aküyü şarj etti.

Sağ gözü mikrop kapan Berkay’ı, akü şarj olurken gazeteciler kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. Dönüşte nöbetçi eczaneden ilacını da alan popçu, “Yolda kalınca ihtiyacım olan üç şey üç magazin muhabiri” esprisi yapıp “Allah yokluğunuzu eksik etmesin” diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.