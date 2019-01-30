Berkay Şahin'in ifadesi eşim Özlem anlattı Arda kulağına eğilmiş ve...

İSTANBUL Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay Şahin eşi Özlem Şahin ile bir koruma ordusu arasında geldi. Duruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti.

Şarkıcı Berkay Şahin bin lira aylık geliri olduğunu iddia etti. Arda Turan'ın ardından ifadesi alanın Berkay Şahin, ünlü futbolcunun eşini taciz ettiğini öne sürdü.

Berkay Şahin'in ifadesi şöyle:

-"Özlem canı sıkılmış şekilde yanıma geldi. Ben ısrar edince, çocuğumun üstüne yemin ettirdikten sonra anlattı. Arda'nın koluna çarptıktan sonra kulağına, ‘Çok güzelsin. Evli olmasaydın ya da olmasaydım. Seni kaçırmazdım' dediğini bana anlattı. Ben de mekanın içine girerek Arda'nın ensesinden tutup kulağına, ‘eşimi bırakıp 10 dakika sonra geleceğim’ dedim. Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…"

Arda Turan'ın ifadesi bomba Berkay Şahin'in eşine tuvalete giderken...

Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Koruma ordusuyla geldiler ve...