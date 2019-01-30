Berkay Şahin'in aylık kazancı olay oldu! Berkay'dan bin liralık açıklama

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavganın ilk duruşmasına iki ismin 'aylık kazançları' damga vurdu. Berkay 1000 TL kazancıyla olay olunca izahat getirdi.

Berkay Şahin'in aylık kazancı olay oldu! Berkay'dan bin liralık açıklama

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

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Berkay Şahin'in aylık kazancı olay oldu! Berkay'dan bin liralık açıklama

''BAYRAMPAŞALIYIM BANA BİR ŞEY OLMAZ'': Arda Turan mahkemede, "Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum" derken Berkay ise "Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…" ifadelerini kullandı. Dava 19 Haziran 2019'a ertelendi.

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Berkay Şahin'in aylık kazancı olay oldu! Berkay'dan bin liralık açıklama

''BUNU NİYE SÖYLEDİĞİM AŞİKAR'': Duruşmada aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

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Berkay Şahin'in aylık kazancı olay oldu! Berkay'dan bin liralık açıklama

''SİLAHI EVDEN ALMADIM, ARABADAYDI": Berkay Şahin'in avukatı Arda Turan'a "Bir çiçek yerine neden silahla gittiniz?" diye sordu. Arda Turan ise " Haklısınız. Silahla gitmem doğru değildi. Sabah saat 05.00'dı. Samimiyeti göstermek için öyle yaptım aile hassas bir konu benim için. Silahı evden almadım, arabadaydı. Özel bir çaba yoktu, silahı almak için" diye cevap verdi. Bu arada Berkay olay gecesi Arda Turan'ın ensesini nasıl tuttuğunu özel güvenlik görevlisi üzerinde gösterdi.

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