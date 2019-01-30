Berkay Şahin'den 'aylık kazancım bin lira' açıklaması!

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Turan mahkemede, "Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya, ‘sıkın' dediğini duydum" derken Berkay ise "Arda, ‘Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle hastaneye geldi. Mermi silahın ağzındaydı…" ifadelerini kullandı. Dava 19 Haziran 2019'a ertelendi.

Aylık kazancının bin tl olduğunu ifade eden Berkay'ın bu sözleri şaşkınlıkla karşılanmış özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla alakalı bir video paylaşan Berkay, Aylık gelirim bin TL" sözleriyle tartışma yaratan, ''Bunu niye söylediğim aşikar ortada. Bin TL kazanmadığımın zaten herkes farkındadır.'' ifadelerini kullandı.