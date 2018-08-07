Berkay Hardal kimdir aslen nereli afişle evlilik teklifi olay!

Berkay Hardal kimdir, aslen nereli ve Berkay Hardal kaç yaşında soruları bir anda gündem oldu. Son günlerin dikkat çeken isimlerinden olan Berkay Hardal'a yapılan bir jest ise günün en çok konuşulanları arasına girdi. Ayşe adında Arap bir hayranı dev bir afiş hazırlayarak Berkay Hardal'a evlenme teklif etti. Peki Berkay Hardal'ın bu afişe verdiği yanıt ne oldu? Berkay Hardal'ın sevgilisi Hira Koyuncuoğlu afiş hakkında bir şey söyledi mi? İşte merak edilenler...

DEV AFİŞLE EVLİLİK TEKLİFİ: Berkay Hardal'ın, Ayşe adındaki bir Arap hayranı Karaköy'de bir binanın dış cephesine Berkay Hardal'ın devasa fotoğrafını astırdı. Fotoğrafın üstüne "Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin?" yazdıran hayranın afişini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BÖYLESİ SEVİLMEK GARİP BİR HİS: Bu özel sürpriz sonrası hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Berkay Hardal, "Bu duvardan menajerime gelen e-mail'le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe'ye" diyerek duygularını dile getirdi.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI: İstanbullu Gelin'de Murat'ı oynayan Berkay Hardal ve eşi Bade'yi oynayan Hira Koyuncuoğlu, Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısı eşliğinde diziye veda ettiler. Osman'ın yurtdışına gitmesi beklenirken gelen ani karar herkesi şaşırttı. Murat, şirkette söz sahibi olacak bir pozisyona gelemeyeceğini anlayınca eğitimine devam etmek için yurtdışına gitme kararı aldı. Bade de Murat'la birlikte gitti ve iki oyuncu böylece finalden önce diziden ayrılmış oldu.

BERKAY HARDAL KİMDİR: İstanbullu Gelin dizisi ile yıldızı parlayan ve hayran kitlesini gün geçtikçe arttıran Berkay Hardal 2 Mart 1996 doğumlu ve aslen İstanbullu. Berkay Hardal eğitimini ise Trakya Üniversite'sinde tamamladı. İstanbullu Gelin dizisinde tanıştığı oyuncu Hira Koyuncuoğlu ile ise 1.5 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor.