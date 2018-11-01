Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, Berkay- Arda Turan kavgasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğim günlerde magazin programında bomba gibi düşen Berkay Arda turan kavgasında sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan ve Berkay Umut Evirge'nin işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti.

Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnunu kırmıştı. Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan'da silahla hastaneye gitmişti.Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay aksini söyledi. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açıldı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verdi.

Bu olaylar sonrası Arda Turan geçen haftaya babalık heyecanı yaşarken, burnu kırılan Berkay ise iptal edilen konserine başlamış ve ilk konserini İzmir'de vermişti.Dün ise Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ise herkesi şoke eden bir hareketlerle kameralara yakalandı.

Berkay ve eşi Arda Turan'ın ortak olduğu mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışı gazetecileri gören ve soruları cevaplayan Berkay "Burnumun içinde bir şişme oldu, lazerle müdahale edildi tedaviye devam ediyoruz" açıklaması yaptı. Gazetecilerin Berkay'a mekanın ortak sahibinin Arda Turan olduğunu söylemesi Berkay'ın gerilmesine neden oldu ve " Onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum,10 yıldır geldiğim mekan Cemal'i tanıyorum ve seviyorum" açıklaması yaptı.

Arda Turan'ın ortağı olduğu mekana giden Berkay'ın bu davranışı akıllarda soru işareti bıraktı. Görüntüyü görenler acaba Berkay ve Arda Turan arasındaki buzlar yakın zamanda eriyebilir mi sorusunu akıllara getirdi. İşte Berkay'ın mekan çıkışındaki o görüntüleri...

  • Medya 01 Kasım 2018 15:29
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