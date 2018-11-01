Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Berkay- Arda Turan kavgasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğim günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay Arda turan kavgasında sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan ve Berkay Umut Evirge'nin işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti.
Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnunu kırılmıştı.
Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan'da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.
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