Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Arda Turan ile kavgası magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Arda Turan'ın mekanına gitti. Peki Berkay eşi ile birlikte Arda Turan'ın mekanına neden gitti? Arda Turan ile Berkay barışacak mı? İşte gündeme bomba gibi düşen iddialar.

Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Berkay- Arda Turan kavgasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

122
Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Geçtiğim günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay Arda turan kavgasında sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan ve Berkay Umut Evirge'nin işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti.

222
Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnunu kırılmıştı.

322
Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Berkay'ın hastaneye gitmesinden sonra Arda Turan'da silahla hastaneye gitmişti. Hastanede yaşanan kavgada ise Arda Turan'ın silahı bir el ateş almıştı. Arda Turan olayın namus meselesi olmadığını söylese de Berkay hep aksini söylemişti. Tüm bu olay sonrası ise iki ayrı dava açılmıştı ve davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülmesine karar verilmişti.

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro