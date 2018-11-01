Berkay Arda Turan'ın sahibi olduğu mekana neden gitti! Bomba iddialar

Arda Turan ile kavgası magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay, eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Arda Turan'ın mekanına gitti. Peki Berkay eşi ile birlikte Arda Turan'ın mekanına neden gitti? Arda Turan ile Berkay barışacak mı? İşte gündeme bomba gibi düşen iddialar.

Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğunda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Berkay- Arda Turan kavgasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Twitter

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Geçtiğim günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Berkay Arda turan kavgasında sular bir türlü durulmuyor. Arda Turan ve Berkay Umut Evirge'nin işletmeciliği yaptığı mekanda birbirine girmişti. İddialara göre Arda Turan, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etmişti. Twitter

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Arda Tura'nın eşini taciz ettiğini öğrenen Berkay futbolcuyla konuşmak istemişti. Ancak Arda Turan'la konuşmak isterken kavga büyümüş ve Berkay'ın burnunu kırılmıştı. Twitter

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