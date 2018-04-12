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Berk Suyabatmaz kimdir ne iş yapar Burcu Esmersoy'un eşi olacak

Berk Suyabatmaz kimdir ne iş yapar Burcu Esmersoy'un eşi olacak

Berk Suyabatmaz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Berk Suyabatmaz ne iş yapıyor, mesleği ne soruları merak konusu oldu. 1 yıldır aşk yaşayan Berk Suyabatmaz ve Burcu Esmersoy dün yüzükleri taktı düğün yaza Bodrum'da. 1978 doğumlu olan ve aslen Antalyalı olan Berk Suyabatmaz denizcilik sektöründe çalışıyor. Peki Burcu Esmersoy'un kocası olacak Berk Suyabatmaz kimdir, bilinmyenleri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 09:40 - Güncelleme: 12-04-2018 09:35

Berk Suyabatmaz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Burcu Esmersoy'la yaklaşık 1 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan Berk Suyabatmaz hayatı merak konusu oldu. Dün akşam müjdeli haberi instagram hesabından paylaşan Burcu Esmersoy nişanlandıklarını ilan etti. Düğün ise bu yaz Bodrum'da olacak. Denizcilik sektörü ile uğtaşan Berk Suyabatmaz aslen Antalyalı ve 1978 doğumlu.

YÜZÜĞÜ TAKTILAR: Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 1 yıldır aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz'la geçtiğimiz akşam nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yüzük takan ikili, nazar korkusuyla sosyal medyada paylaşım yapmadı. İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe eden Esmersoy'un Suyabatmaz'la nişanlanması "Aşk, yemin bozdurur" dedirtti..

DÜĞÜN BODRUM'DA: Esmersoy, İtalyan Massimo Cusimano ile 2008'de boşanıp evliliğe tövbe etmişti. İkilinin nişanı yakın dostlarının paylaşımlarıyla ortaya çıkarken çiftin bu yaz Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Burcu Esmersoy yazdan beri aşk yaşadığı Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile geçen hafta bir doğum günü partisinde eğlenmişti.

Burcu Esmersoy, “Ayşe benim canım. Çok severim. Zamanında bir şeyler paylaşmışlar, yaşamışlar ve ilişkinin ömrü bitmiş. Ortada kavga, gürültü, nefret yok. Ayşe’yi görünce selam vermemem anormal olurdu. Düğünüme de çağırırım. Eminim gelir. Zaten Berk ile de görüşüyorlar” demişti.

BERK SUYABATMAZ KİMDİR: 1978 yılının Mart ayında dünyaya gelen İş Adamı Berk Suyabatmaz aslen Antalya'lıdır ve Antalya'da dünyaya gelmiştir.

İş hayatı dışında sosyal hayatı ilede sıkça gündeme gelen Berk Suyabatmaz son olarak 2017 yılında güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy ile birlikteliğiyle sıkça gündeme gelmektedir.

Ayrıca sıkça sosyal medya hesapları üzerinden seyahat ettiği ve gezdiği yerleri paylaşan Berk Suyabatmaz'ın günümüzde oldukça fazla bir takipçisi vardır.

İşletmeci olarak tanınan ve cemiyet hayatının da popüler isimlerinden biri olan iş adamıdır.

Yaptığı işler kadar hızlı yaşamı ve popüler isimlerle yaşadığı ilişkilerle de adından sıkça söz ettiren Berk Suyabatmaz, genç yaşına rağmen sektörde yer etmiş başarılı isimlerden biridir.

İş yaşantısının dışında aktivite dolu özel yaşantısı ile de adından söz ettiren Berk Suyabatmaz, sürekli seyahat etmekte ve gittiği yerlerden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmaktadır.

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