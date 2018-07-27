Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

Bir süre önce çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayılan Berk Oktay'ın çığlak görüntülerini sızdıran kişi belli oldu. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun yatak görüntüleri, Berk Oktay'ın başka bir kadınla olan tüm görüntülerini yayınlayan kişi çok uzakta değilmiş

Magazin gündemi bu skandalla çalkalanmıştı. Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları, sosyal medya da paylaşılmıştı. Merve Şarapçıoğlu'nun ağzı yüzü dağılmış fotoğraf ile başlayan süreçte, Berk Oktay'ın başka kadınlarla da olmak üzere, birbirinden özel fotoğrafları basına yayılmıştı. Olayın faili belli oldu. Twitter

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Oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Fotoğrafları sosyal medyaya sızdıran kişinin kimliği ise sizi şoke edecek.

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HER ŞEYİN BAŞLADIĞI FOTOĞRAF; Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafının, Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayılmıştı. Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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