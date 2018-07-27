Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

Magazin gündemi bu skandalla çalkalanmıştı. Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları, sosyal medya da paylaşılmıştı. Merve Şarapçıoğlu'nun ağzı yüzü dağılmış fotoğraf ile başlayan süreçte, Berk Oktay'ın başka kadınlarla da olmak üzere, birbirinden özel fotoğrafları basına yayılmıştı. Olayın faili belli oldu.
Oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Fotoğrafları sosyal medyaya sızdıran kişinin kimliği ise sizi şoke edecek.
HER ŞEYİN BAŞLADIĞI FOTOĞRAF; Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafının, Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayılmıştı. Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
FAİLİ EŞİ ÇIKTI; Sözcü'nün haberine göre; ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER