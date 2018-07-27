Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

Bir süre önce çıplak fotoğrafları sosyal medyada yayılan Berk Oktay'ın çığlak görüntülerini sızdıran kişi belli oldu. Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun yatak görüntüleri, Berk Oktay'ın başka bir kadınla olan tüm görüntülerini yayınlayan kişi çok uzakta değilmiş

Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

Magazin gündemi bu skandalla çalkalanmıştı. Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları, sosyal medya da paylaşılmıştı. Merve Şarapçıoğlu'nun ağzı yüzü dağılmış fotoğraf ile başlayan süreçte, Berk Oktay'ın başka kadınlarla da olmak üzere, birbirinden özel fotoğrafları basına yayılmıştı. Olayın faili belli oldu.

117
Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

Oyuncu Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda sosyal medyada hızla yayılan müstehcen fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı. Fotoğrafları sosyal medyaya sızdıran kişinin kimliği ise sizi şoke edecek.

217
Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI FOTOĞRAF; Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafının, Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayılmıştı. Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

317
Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdıran belli oldu! Eşinin ta kendisiymiş

FAİLİ EŞİ ÇIKTI; Sözcü'nün haberine göre; ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro