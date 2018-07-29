Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdır mı işte ilk açıklama!

Bomba etkisi yaratan Berk Oktay'ın çıplak görüntülerinin yankıları devam ediyor. Berk Oktay'ın görüntülerinin görüntülerinin eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından paylaşıldığının ortaya çıkmasının ardından, Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.
HER ŞEYİN BAŞLADIĞI FOTOĞRAF; Her şey, Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun bu fotoğrafının, Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılması ile başlamıştı. Bu fotoğraf sonrası Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayılmıştı. Berk Oktay, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarını kimin servis ettiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
FAİLİ EŞİ ÇIKTI; Sözcü'nün haberine göre; ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
MERVE ŞARAPÇIOĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA; Şarapçıoğlu'nun adına açıklamayı avukatları Dalin Midyat ve Bora Karaman yaptı. İşte o açıklama
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