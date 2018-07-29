Berk Oktay'ın çıplak fotoğraflarını sızdır mı işte ilk açıklama!

FAİLİ EŞİ ÇIKTI; Sözcü'nün haberine göre; ünlü oyuncunun avukatı Serdar Öktem, “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde siber şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarının boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin numaraları olduğunu açığa çıkardı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.



