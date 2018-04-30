Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun yine çıplak fotoğrafları sızdı skandal görüntüler

Fox TV ekranlarında Savaşçı dizisinde Kaan karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Berk Oktay'ın daha önce hackerlarla başı derde girmişti. Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak fotoğrafları ve Berk Oktay'ın başka bir kadın ile öpüşürken olan fotoğrafları sızmıştı. Aradan aylar geçti, Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak fotoğrafları yine sızdı.
HER ŞEYİ BAŞLATAN FOTOĞRAF; Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından bu fotoğraf paylaşılmıştı. Fotoğrafın atlında Merve Şarapçıoğlu'nun dayak yediğini söylediği sözler vardı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak işin bu fotoğraftan sonrası daha vahim. Hackerlara maruz kalan çiftin çok özel fotoğrafları paylaşılmıştı... Bu olay sonrası Merve Şarapçıoğlu hesabı dondurmuştu.
PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR; Merve Şarapçıoğlu sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi. Berk Oktay'ın çıplak bir kadınla fotoğrafı ve uygunsuz görüntüleri paylaşıldı.
YENİDEN HACKLENDİLER; Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu, bugün itibariyle yeniden hacklendiler. Hesabı hacklenen Merve Şarapçıoğlu hesabını kapattı. Çiftin hala bu kişiler çözüm bulamadığı görülüyor. Berk Oktay ve eşinin uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.
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