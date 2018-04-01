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Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında yine çıplak fotoğrafları ifşa oldu

Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında yine çıplak fotoğrafları ifşa oldu

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay'ın yine çıplak fotoğrafları sızdı. Eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından paylaşılan fotoğraflar Berk Oktay başka bir kadınla ifşa oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 15:32 - Güncelleme: 01-04-2018 15:32

Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay'ın yine çıplak fotoğrafları sızdı. Eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından paylaşılan fotoğraflar Berk Oktay başka bir kadınla ifşa oldu. Daha önce de eşi Merve Şarapçıoğlu hacklenen ve çıplak fotoğraflar ile büyük bir skandal yaratan Berk Oktay'ın peşini hackerlar bırakacak gibi görünmüyor. Peki çıplak fotoğraflarla gündeme gelen Berk Oktay kimdir nereli kaç yaşında? Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu kimdir ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar...

BERK OKTAY KİMDİR; Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara’da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul’a gelip Uğurkan Erez’le çalıştı, 2001 yılında Best Model’e katılıp ‘Gelecek Vaat Eden Model seçildi.

2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN  

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdı

 

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.

2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

Berk Oktay'ın karısı avukat Merve Şarapçıoğlu kimdir nereli özel fotoğrafları sızdı

 

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu'un çıplak görüntüleri sızdı

 

ÇOK ÖZEL FOTOĞRAFLARI SIZDI; Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çok özel görüntüleri hackerlar tarafından sızdırıldı.

Fotoğraflara, kişinin özel hayatını ihlal ettiği ve gayrı resmi yollarla ele geçirilip yayınlandığı için sitemizde yer vermiyoruz.

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KİMDİR ?
Berk Oktay
BERK OKTAY KİMDİR?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde canlandırdığı Kaan Bozok karakteri ile kariyerinde parlama noktasına ulaşan Berk Oktay'ın başı iki kez hackerlarla derde girdi. Peki bu skandalı çok konuşulan yakışıklı oyuncu Berk Oktay

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