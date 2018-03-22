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Berk Oktay fotoğrafları eşi Merve Şarapçıoğlu görüntüleri hacklendi

Berk Oktay fotoğrafları eşi Merve Şarapçıoğlu görüntüleri hacklendi

Berk Oktay çıplak görüntüleri ile gündeme düştü. Bir hacker saldırısına maruz kalan Berk Okay ve eşi Merve Şarapçıoğlu görüntülerle ilgili açıklama yaptılar. Berk Oktay karısı Merve Şarapçıoğlu ile olan özel fotoğraflarının hacklendiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 12:16 - Güncelleme: 22-03-2018 12:16

Arka Sokaklar dizisindeki Sinan karakteriyle tanınan şu sıralar Savaşçı dizisinde rol alan Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları hacklendi ve yayınlandı. Çift çıkan haberler hakkında sessizliğini bozdu ve yazılı açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Habertürk'ün haberine göre sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi. Ardından Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından Berk Oktay'a ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların da paylaşıldığı öne sürüldü. Merve Sarapçıoğlu yaptığı açıklamada, "Maalesef talihsiz bir olay yaşadık" dedi.

BERK OKTAY FOTOĞRAF AÇIKLAMASI : Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu ile birlikte  avukatları aracılığı ile yazılı bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

"21.03.2018 tarihinde Sayın Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın kişisel Instagram hesabı maalesef sanal korsanlar ve dolandırıcılar tarafından siber saldırıya uğrayarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kişisel Instagram hesabı üzerinden Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın burun ameliyatı olduğu dönemde çekmiş olduğu fotoğrafları “Kocam beni dövüyor, yardım edin” şeklinde altına notlar yazılarak paylaşılmıştır. Bu paylaşımdan amaç Merve Şarapçıoğlu Oktay’ın oyuncu eşi Berk Oktay’ı kamuoyu nezdinde zor duruma düşürmektir.

Instagram hesabının ele geçirilmesine ilişkin olarak sabah erken saatlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem Berk Oktay hem de Merve Şarapçıoğlu Oktay adına suç duyurusunda bulunulmuş ve hesaba ilişkin irademiz dışında başka paylaşımlar yapılmaması için erişimin engellemesi talep edilmiştir.

Sanal korsanlar ve dolandırıcılar ile ilgili birkaç ay önce yine Berk Oktay tarafından yapılan suç duyurusu ve şikayet sonrasında çok sayıda sahtekar yakalanmış, büyük bir siber saldırı çetesi çökertilmiş, haklarında kamu davaları açılmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından da tutuklanmışlardır. Yaşanan bu siber saldırının altında bu hukuk mücadelesinin olduğunu düşünmekteyiz.

Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmış olduğu için özellikle basın kuruluşlarının yalan haberlere itibar etmemeleri, bu sahte paylaşımları dayanak göstererek haber yapmamalarını rica ediyoruz. Aksi durumda sahte paylaşımları dayanak göstererek yapılacak olan yalan haberler ile ilgili de yasal yollara başvuracağımızı bilgilerinize sunarız."

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