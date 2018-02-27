Berk Oktay eşinden ayrılıyor mu? Olay tweet!

Berk Oktay 2016 yılında uzatmalı sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftin, evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. Berk Oktay'ın geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası attığı "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirdi.

Merve Şarapçıoğlu da Berk Oktay ile aynı gün, Twitter sayfasında şu mesajı paylaştı: "Aşk elbette var ama aşk geçicidir, uçup gider... Geriye kalan ve asıl köklü olan, sevgidir. Yüreğinde sevgi olan kişiden korkmayın. Sevgiyi bilmeyen, yaşamayan, yaşamak istemeyenden korkun. Aşk geçici, sevgi ise kalıcıdır.” Berk Oktay, kısa bir süre önce Instagram hesabını kapatmıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde yeni bir hesap açtı.