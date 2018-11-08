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Berk Cankat kimdir Bir Deli Rüzgar'ın Gökçesi Pınar Deniz'le sevgili mi?

Berk Cankat kimdir Bir Deli Rüzgar'ın Gökçesi Pınar Deniz'le sevgili mi?

Fox TV'deki Bir Deli Rüzgar dizisinde 'Uğur' karakterine hayat veren Berk Cankat'ın rol arkadaşı Pınar Deniz'le aşk yaşadığı öğrenildi. Peki Berk Cankat kimdir nereli kaç yaşında? İşte yakışıklı oyuncuya dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:40 - Güncelleme: 08-11-2018 10:40

Fox TV'nin büyük umutlarla ekrana gelen fakat reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kararı alan dizisi Bir Deli Rüzgar'dan bomba bir aşk haberi geldi. Dizide senaryo gereği aşk yaşayan Pınar Deniz ile Berk Cankat'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Çiçeği burnunda sevgililer, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de mağazaları dolaşırken görüntülendi. Gazetecileri farkeden Berk Cankat o sırada ne yapacağını şaşırdı ve Pınar Deniz’e sarıldı. Çift, ardından, “Herkes bize bakıyor, fazla çekmeyin, utanıyoruz” dedi ve bir lokantaya girdi. 

Pınar Deniz, ‘Vatanım Sensin’de ‘Yıldız’ı oynarken 3 yıllık erkek arkadaşı Kaan Turgut’tan ayrılmıştı. Berk Cankat’ın da adı meslektaşı Dila Danışman ile dedikodulara karışmıştı.

BERK CANKAT KİMDİR? Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu sebeple İlkokul’u Hatay’da, Ortaokul ve Lise’yi ise Ankara’da okudu. Ortaokul ve Lise döneminde okul tiyatrosunda yer aldı.

Pınar Deniz kimdir Bir Deli Rüzgar oyuncusu Berk Cankat'la aşk mı yaşıyor?

Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner’in yazdığı “Ay Işığında Samata” oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi – Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul'a geldi. İstanbul’a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı.

2011 yılında Anton Chekhov’un yazdığı “Martı” ve Dejan Dukovski’nin yazdığı “Barut Fıçısı” oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü’nün yazmış olduğu “Merhaba Efendim” adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında “Kızıl Ötesi Aydınlık” adlı oyunda Civan Canova'nın, “Otobüs” adlı oyunda ise Vahide Perçin’in asistanlığını üstlenmiştir.

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İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden “Savaş” karakterini canlandırdı.Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi’ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide “Cem” karakterine hayat verdi.

 Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde “Cemal” karakterini canlandırdı. Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi.

Kasım 2015 tarihinde Star TV’de yayınlanmaya başlayan Tims Productions’ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan “İskender(Alex)” karakterini canlandırdı.Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards – Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

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