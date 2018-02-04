Berivan Bıçakçı kimdir O Ses Türkiye 2018 final performansı

Berivanı Bıçakçı kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında sorunları O Ses Türkiye 2018 izleyicilerinin merak konusu oldu. Sesi ve performansı ile izleyci ve jüriyi kendinden geçiren Berivan Bıçakçı en özel anlarını instagram hesabından paylaşıyor. Berivan Bıçakçı Mercy şarkısı ile yarışmaya katıldı ve Murat Boz'u şeçti.

BERİAN BIÇAKÇI KİMDİR: Berivan Bıçakçı kusursuz sesi ve sıcak kanlı halleriyle O Ses Türkiye 2018 şampiyonluğa adan olarak gösteriliyor.

Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.

O SES TÜRKİYE 2018 FİNAL KADROLARI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki çeyrek finale kalan isimler kimler?

HADİSE’NİN TAKIMI

Allahverdi Turan: O Ses Türkiye yarışmacısı Allahverdi Turan, Köprüaltı şarkısını seslendirdi. Gökhan, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndüren yarışmacı Gökhan'ı seçti. Düellolarda Hadise'nin takımına dahil oldu.

Oğulcan Bolcan: Oğulcan Bolcan, Yine Yazı Bekleriz şarkısını seslendirdi. Oğulcan Bolcan, sesini beğenen Gökhan, Hadise ve Murat Boz arasından Hadise'yi seçti.

MURAT BOZ’UN TAKIMI

Berivan Bıçakçı: Berivan Bıçakçı, Mercy şarkısını seslendirdi. Tüm jüri üyeleri Berivan Bıçakçı'nın sesine döndü. Başarılı yarışmacı, Murat Boz'un takımına katılmaya karar verdi.

Cevher Aksoy: O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cevher Aksoy, seslendirdiği Gamzeler şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'u döndürmeyi başardı. Cevher jüri seçiminde tercihini Murat Boz'dan yana kullandı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Benjamin Kaggwa: Benjamin Kaggwa, O Ses Türkiye yarışmasında No Woman No Cry şarkısını seslendirdi. Benjamin, performansıyla tüm jürilerini döndürmeyi başardı.

Selenay Dağdelen: Selenay Dağdelen, O Ses Türkiye yarışmasında I Have Nothing şarkısını seslendirdi ve tüm jüriyi döndürmeyi başardı.

Lütfiye Özipek:Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye yarışmasında Roxanne şarkısını seslendirdi. Lütfiye, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı.

YILDIZ TİLBE'NİN TAKIMI

İbrahim Aygün: İbrahim Aygün, O Ses Türkiye sahnesinde Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına transfer oldu.

Rana Nur Sancak: Rana Nur Sancak, O Ses Türkiye yarışmasında Soğuk Odalar şarkısını seslendirdi. Düellolarda Yıldız Tilbe'nin takımına geçti.

Ceren Düzova: Ceren Düzova, O Ses Türkiye sahnesinde Ayrılık şarkısını seslendirdi. Başarılı yarışmacı tüm jüriyi döndürmeyi başardı.