Beril Başaran kimdir son sözleri kahretti! Kızımı alıp geleceğim

Beril Başaran kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Beril Başaran ne iş yapıyor soruları biricik kızı Mina Başaran'ın uçak kazasında ölmesinin ardından merak konusu oldu. Kara haberi alır almaz İran'a giden anne Beril Başaran'ın eşi Hüseyin Başaran'a 'Kızım beni çağırıyor onu alıp geleceğim' demesi kahretti.
ÖPE KOKLAYA YOLCU ETTİ: Büyük sevinçle, öperek kızını özel jete bindirip ona veda eden anne Beril Başaran sakinleştirici ilaçlarla ayakta kalıyor. Taziyeleri Kemer Country'deki evlerinde kabul eden Başaran çiftinin evinin kapısı kara haber duyulduktan sonra hiç kapanmamış ve yüzlerce kişi taziye için Beril-Hüseyin Başaran çiftinin evine girmiş.
BABA HÜSEYİN BAŞARAN'IN İSYANI: Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş.
ANNE BERİL BAŞARAN İRAN'A GİTTİ AMA... Anne Beril Başaran, sabah ilk tarifeli uçakla İran'a gitmiş. Beril Hanım eşine; "Kızım beni çağırdı. Onu oradan alıp ben kendim getireceğim. Sen burada kal" demiş. Fakat Beril Hanım'ın kızını alamadan geri dönmüş. Beril Hanım'a yasal işlemler ve prosedürlerin birkaç gün sürebileceği ve ondan sonra kızının cenazesini alabileceği söylenince, sabah gittiği İran'dan akşam uçağıyla geri dönmek zorunda kalmış.
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