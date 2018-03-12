Beril Başaran kimdir aslen nereli acıların en büyüğünü yaşadı

Beril Başaran kimdir, aslen nereli , kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları kızı Mina Başaran'ın ölümünün ardından merak edildi. Tek kızı olan Mina'yı uçak kazası sonucu kaybeden anne Beril Başaran'ın Can adında bir de oğlu var

Beril Başaran kimdir, aslen nereli , kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları kızı Mina Başaran'ın ölümünün ardından merak edildi. Tek kızı olan Mina'yı uçak kazası sonucu kaybeden acılı anne Beril Başaran'ın Can adında bir de oğlu var Twitter

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Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran ile mutlu bir evlilik süren Beril Başaran'ın bir kızı bir de oğlu oldu. Yatların iç mekan tasarımını yapan anne Beril Başaran mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini vermişti.





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Ayrıca, yine annesi Beril Başaran tarafından Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holding'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.

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