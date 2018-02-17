Bergüzar Korel'den sosyal medyayı sallayan çocuk istismarı paylaşımı

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve tacizlere bir yenisi daha eklenince Türkiye'de milyonlar isyan etti. Bir çok ünlü isim sosyal medyadan 'ÇocukSusarSenSusma' paylaşımı ile yaşananları kınarken Bergüzar Korel'in Instagram hesabından yayınladığı video da sosyal medyada büyük beğeni topladı. 

Güzel oyuncu, paylaşımının altına ise şu notu düştü;

“Çok uzun zamandır sosyal medyada iş dışında paylaşım yapmıyorum, duygularımı ve düşüncelerimi burada paylaşmıyorum, hesabımı benim kontrolümde sosyal medya ekibim yönetiyor. Ancak yaşadığımız bu iğrenç bu korkunç olayla ilgili bir anne bir insan olarak artık daha fazla sessiz kalamıyorum. Böyle bir olayı tartışmak, konuşmak, üzerine yorum yapmak dahi çok korkunç. LÜTFEN çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil; karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacaklarını, korunacaklarını anlatın!!!Çocuk susar demeyin, çocuğunuza susmayı değil sesini çıkarmayı öğretin, çocuk susmaz, susmamalı”

  • Magazin 17 Şubat 2018 13:06
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • rabia 17 Şubat 2018 14:04 çocuk susmamış bağırmış, ama sıkıca kapalı olduğu için kulak zarı bile patlamış...ne yazıkki vefat etti masum, bu pis dünyada cennete gitti ALLAH inşaallah acılarını kızımıza duyurmamıştır...EN KÖTÜSÜDE ŞİMDİ SAPIK 3 ÖĞÜN YEMEK YİYİP UYUYABİLİYOR ARKADAŞLAR buna biçare...

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