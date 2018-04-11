Bergen kimdir? Kezzap atan eşi sapık çıktı sevgilisi tecavüzcü

TÜRKİYE Bergen'i kezzap atıldıktan sonra 'acıların kadını' olarak andı. Eşi Hasan Serbest önce kezzap atıp Bergen'in bir gözünü kör etmiş ardından da onu öldürmüştü. Adana'nın önde gelenlerinden olan Hasan Serbest, ailesi sayesinde toplam 18 ay hapis yatıp serbest kalmıştı. İlahi adalet ise 29 yıl sonra tecelli etti. Hasan Serbest 17 nisan 2018 salı günü çocuk tacizi gibi en rezil suçtan gözaltına alındı. İddiaya göre 3 çocuğa para vererek cinsel tacizde bulunmuştu. Bu olay vesilesiyle Bergen'in hayatı yeniden gündeme geldi. İşte acıların kadını Bergen;
Bergen vaktiyle yeğenine 'Bazen insanlar hiddetli sever, ölesiye sever, yaşadıkları kötü olaylar sevgisinden bir şey götürmez" demişti. Hayatı ve eşi Hasan Serbes ile yaşadıklarının izahı bu gibiydi.
Bambaşka bir hayatı olabilirdi Bergen'ir. İlkokulu bitirir bitirmez konservatuvara girdi. Hem de sınavı birincilikle kazanarak. Asıl adı Belgin'di. Okulu hiç sevmedi. O sadece şarkı söylemek istiyordu. Kafasını karıştıran notalardan, her gün o kocaman viyolonseli tıngırdatmaya çalışmaktan çok sıkılmıştı.
SEVGİLİSİ TECAVÜZ ETTİ : Bergen'in ilk aşkının adı Yalçın’dı. Bir taksi şoförüydü. Ona zorla sahip olmuş tecavüz etmişti. Ardından da Bergen'in karşısına geçip başkasıyla evleneceğini söylemişti. Bergen'in 'acıların kadını olma' yolunda yediği ilk darbe buydu.
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