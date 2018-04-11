Bergen kimdir? Kezzap atan eşi sapık çıktı sevgilisi tecavüzcü

TÜRKİYE Bergen'i kezzap atıldıktan sonra 'acıların kadını' olarak andı. Eşi Hasan Serbest önce kezzap atıp Bergen'in bir gözünü kör etmiş ardından da onu öldürmüştü. Adana'nın önde gelenlerinden olan Hasan Serbest, ailesi sayesinde toplam 18 ay hapis yatıp serbest kalmıştı. İlahi adalet ise 29 yıl sonra tecelli etti. Hasan Serbest 17 nisan 2018 salı günü çocuk tacizi gibi en rezil suçtan gözaltına alındı. İddiaya göre 3 çocuğa para vererek cinsel tacizde bulunmuştu. Bu olay vesilesiyle Bergen'in hayatı yeniden gündeme geldi. İşte acıların kadını Bergen;