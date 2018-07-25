Beren Saat'ten plaj temizliği

Boşanacaklarına dair dedikoduları geçtiğimiz günlerde el ele poz vererek yalanlayan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, bir haftalık tatile çıktı. 34 yaşındaki oyuncu önceki gün, sabahın erken saatlerinde tek başına objektiflere takıldı. Posta'nın haberine göre çift yakın arkadaşları Volkan Büyükhanlı'nın sahibi olduğu otelde kalıyor.
Suya girmeden önce deniz gözlüğü takmayı ihmal etmeyen oyuncu, yarım saat boyunca denizin tadını çıkardı. Saat, rahat rahat denize girmek için sabah erkenden plaja indi. Güzel oyuncunun hiç güneşlenmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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