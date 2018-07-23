Beren Saat'ten dikkat çeken hareket! Kenan Doğulu'nun konserinde...

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Kenan Doğulu bu kapsamda Bodrum Antik Tiyatro’da binlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, konserin son kısımlarında sahnesinde ağırladığı minik bir hayranıyla muhteşem bir de düet yaptı.
BEREN SAAT YALNIZ BIRAKMADI: Sevenlerinin büyük heyecanla beklediği buluşmada Kenan Doğulu, klasikleşen hitlerinin yanı sıra Vay Be albümünde yer alan Issız Ada, Vay Be, Yosun, Yapma ve Dansa Kaldır şarkılarını da canlı olarak seslendirdi. Bodrum konseri Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu. Şarkıcının eşi oyuncu Beren Saat ise Doğulu'yu, konser boyunca kulisten kafasını çıkararak destekledi.
KAYINVALİDE İLE ARASINA DUVAR ÖRDÜ: Şarkıcı Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu oğlunu ön sırada izlerken, eşi Beren Saat ise sahnenin arkasından şarkılara eşlik etti. Saat, yıldızının barışmadığı iddia edilen kayınvalidesinin yanına oturmadı.
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