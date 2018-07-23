Beren Saat'ten dikkat çeken hareket! Kenan Doğulu'nun konserinde...

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Kenan Doğulu bu kapsamda Bodrum Antik Tiyatro’da binlerce hayranı ile muhteşem bir buluşmaya imza attı. Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi atmosferinde hayranlarına 2 saat boyunca dans, müzik, eğlence dolu bir akşam yaşatan Doğulu, konserin son kısımlarında sahnesinde ağırladığı minik bir hayranıyla muhteşem bir de düet yaptı.

