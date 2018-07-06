Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılıyor mu?

Güzel oyuncu Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'nun ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Güzel oyuncu Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'nun ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ileri sürüldü. Fransa'da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bir kanal yöneticisinin ve oyuncu meslektaşının tacizini açıklayarak gündeme damga vuran Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu ayrılıyor. Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ve eşyalarını taşıdığı ortaya çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Yaklaşık 4 yıl önce Los Angeles'in kumsal kasabası Malibu'da evlenen ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri ileri sürüldü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 8