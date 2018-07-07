Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılıyor mu? Bomba iddial

4 yıl önce Los Angeles’ın kumsal kasabası Malibu’da evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri öne sürüldü. İddialara göre Beren Saat, 5 gün önce evi terk edip eşyalarını taşıdı. Çifte çok yakın bir isim ayrılık iddialarını yalanlayarak “Kenan ve Beren üç gün önce Bebek Festivali’ne birlikte katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok. Mutlular” dedi.
DİLLERE DESTAN DÜĞÜN: Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.
Magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanacakları iddiası hayranları şoke etti.
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