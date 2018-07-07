Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılıyor mu? Bomba iddial

4 yıl önce Los Angeles’ın kumsal kasabası Malibu’da evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri öne sürüldü. İddialara göre Beren Saat, 5 gün önce evi terk edip eşyalarını taşıdı. Çifte çok yakın bir isim ayrılık iddialarını yalanlayarak “Kenan ve Beren üç gün önce Bebek Festivali’ne birlikte katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok. Mutlular” dedi.