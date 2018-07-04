Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

Beren Saat, Fransız gazetesi Le Figaro'ya İstanbul'da yeni bir röportaj verdi. Saat, Reyhan Atay imzalı röportajda #MeToo hareketine ve Türkiye'de feminizm gibi konulara da değindi.

Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

Beren Saat, Fransız gazetesi Le Figaro'ya İstanbul'da yeni bir röportaj verdi. Saat, Reyhan Atay imzalı röportajda #MeToo hareketine ve Türkiye'de feminizm gibi konulara da değindi. Saat, "Çocukları olan arkadaşlarıma "Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın," diyorum." ifadelerini kullandı. Beren Saat, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle ilgili "Tecavüz sahnesinden aklınızda ne kaldı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

"Sahnenin öncesinde ve sonrasında bir psikoanalist tarafından takip edildik. Bana "Sahneyi karnından bıçaklanıyormuşsun gibi düşün," demişti. O korkunç sahnenin çekilmesi iki gün sürdü. Sinirlerimin bozulup ağladığım zamanlar oldu. Tek dileğim kolumu ve dizimi gerçekten acıtan sahnenin çekimin bitmesiydi."

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Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

Saat, "Weinstein'le başlayan #MeToo hareketiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise; "Tüm o kadınların dayanışmasına hayranım. Birkaç yıl önce psikoloji öğrencisi Özgecan'ın ölümüyle benzer bir hareketi Türkiye'de de yaşadık. Benzeri görülmemiş bu barbarlığın ardından bu genç kız hakkında yazmaya ve gösterilere katılmaya karar verdim. Ardından yavaş yavaş kendi deneyimlerimden sosyal medyada bahsetmeye başladım:

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Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

Bir TV yöneticisinin cinsel tacizde bulunmuş olması veya setlerde benimle eğlenmek isteyen aktörlerin yaptığı manevralar. İtirafımdan sonra fark ettim ki birçok kadının dili çözüldü ve "Ben de mağdurum," demeye başladılar. Dünyadaki kadınların hareketi beni onurlandırıyor ve en önemlisi de sonucu: Kadınların bir araya gelmesi, tüm bu direnişin birlikte projelere öncülük etmesi. Eşitliği tadacağımızı da umuyorum." yanıtını verdi.

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