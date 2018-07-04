Beren Saat: Ülkenin selameti için çocuklarınızı feminist yetiştirin

Beren Saat, Fransız gazetesi Le Figaro'ya İstanbul'da yeni bir röportaj verdi. Saat, Reyhan Atay imzalı röportajda #MeToo hareketine ve Türkiye'de feminizm gibi konulara da değindi.

Beren Saat, Fransız gazetesi Le Figaro'ya İstanbul'da yeni bir röportaj verdi. Saat, Reyhan Atay imzalı röportajda #MeToo hareketine ve Türkiye'de feminizm gibi konulara da değindi. Saat, "Çocukları olan arkadaşlarıma "Eğer ülkenin huzuruna katkı sağlamak istiyorsanız çocuklarınızı feminist yetiştirin. Feminizmden korkmayın," diyorum." ifadelerini kullandı. Beren Saat, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle ilgili "Tecavüz sahnesinden aklınızda ne kaldı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Twitter

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"Sahnenin öncesinde ve sonrasında bir psikoanalist tarafından takip edildik. Bana "Sahneyi karnından bıçaklanıyormuşsun gibi düşün," demişti. O korkunç sahnenin çekilmesi iki gün sürdü. Sinirlerimin bozulup ağladığım zamanlar oldu. Tek dileğim kolumu ve dizimi gerçekten acıtan sahnenin çekimin bitmesiydi." Twitter

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Saat, "Weinstein'le başlayan #MeToo hareketiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise; "Tüm o kadınların dayanışmasına hayranım. Birkaç yıl önce psikoloji öğrencisi Özgecan'ın ölümüyle benzer bir hareketi Türkiye'de de yaşadık. Benzeri görülmemiş bu barbarlığın ardından bu genç kız hakkında yazmaya ve gösterilere katılmaya karar verdim. Ardından yavaş yavaş kendi deneyimlerimden sosyal medyada bahsetmeye başladım: Twitter

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