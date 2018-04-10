Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Fox TV ekranlarında yediden yetmişe herkesin her perşembe akşamı dikkat kesilerek izlediği Bizim hikaye dizisinin profesyonel oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Anne dizisindeki sempatik kişiliği ve oyunculuk yeteneğiyle çok geniş bir kitlenin gönlünde taht kuran isim Beren Gökyıldız, Bizim Hikaye dizisinde izleyicinin karşısına geçecek. FİKRET'İN ARKADAŞI ROLÜNDE OLACAK: Okulu birbirine katan Fikret, yanına bir kız arkadaş buldu. Diziye yeni dahil olan Beren Gökyıldız, Fikret'in arkadaşı rolünde oynayacak.
Beren Gökyıldız kimdir? Anne dizisinde, Melek adındaki canlandırdığı role güçlü bir şekilde hakim olan ve rolünün hakkını fazlasıyla veren çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bu kez Bizim Hikaye dizisinde mahalleye yeni taşınan, Fikret'le aynı sınıfı paylaşan ve son derece dobra kişiliği olan Ayşe karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Beren Gökyıldız, 2009 yılında İstanbul’da doğmuştur, minik oyuncu ailesinin tek çocuğudur. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizi için çekimlere çağrılmıştır.
Halen ilköğretim eğitimine kaldığı yerden devam eden Beren Gökyıldız, oyunculuk hayatıyla ilk kez Fox TV ekranlarında 2014 yılında yayın hayatına başlayan Kocamın Ailesi adlı diziyle tanışmıştır. Sempatik kişiliği ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede herkesin dikkatini üzerinde toplayan Beren Gökyıldız, yaşı çok küçük olmasına karşın usta oyuncuları aratmayacak şekilde parmak ısırtan bir başarı ve performans ortaya koymuştur.
Kocamın Ailesi dizisinden sonra Show TV ekranlarında izleyicisinin karşısına geçen Güldüy Güldüy Show adlı projede yer almış, burada da oyunculuk yeteneğini en iyi şekilde gösterebilme fırsatı bulmuştur. Beren Gökyıldız, 2016 yılında Boşu Bir Yerde adlı sinema projesinde kendini göstermiştir. Beren Gökyıldız, yine 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Anne isimli dizide Cansu Dere ve Vahide Gördüm gibi usta isimlerle ile baş rolü paylaşarak Melek Akçay karakterini canlandırmıştır. Beren Gökyıldız, rol aldığı Anne dizisiyle birlikte büyük bir ses getirerek milyonlarca izleyicisinin gönlünde taht kuran oyuncu haline gelmiştir.
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