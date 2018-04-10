Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Bizim Hikaye'ye Beren Gökyıldız transfer oldu! Fox TV ekranlarında büyük küçük demeden herkesin ilgiyle yakından takip ettiği Bizim Hikaye'ye sürpriz bir oyuncu transfer oldu. Oyunculuk yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan Beren Gökyıldız, Bizim Hikaye'de Ayşe karakterini canlandıracak.

Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Fox TV ekranlarında yediden yetmişe herkesin her perşembe akşamı dikkat kesilerek izlediği Bizim hikaye dizisinin profesyonel oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Anne dizisindeki sempatik kişiliği ve oyunculuk yeteneğiyle çok geniş bir kitlenin gönlünde taht kuran isim Beren Gökyıldız, Bizim Hikaye dizisinde izleyicinin karşısına geçecek. FİKRET'İN ARKADAŞI ROLÜNDE OLACAK: Okulu birbirine katan Fikret, yanına bir kız arkadaş buldu. Diziye yeni dahil olan Beren Gökyıldız, Fikret'in arkadaşı rolünde oynayacak.

17
Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Beren Gökyıldız kimdir? Anne dizisinde, Melek adındaki canlandırdığı role güçlü bir şekilde hakim olan ve rolünün hakkını fazlasıyla veren çocuk oyuncu Beren Gökyıldız bu kez Bizim Hikaye dizisinde mahalleye yeni taşınan, Fikret'le aynı sınıfı paylaşan ve son derece dobra kişiliği olan Ayşe karakteriyle izleyiciyle buluşacak. Beren Gökyıldız, 2009 yılında İstanbul’da doğmuştur, minik oyuncu ailesinin tek çocuğudur. Ajansa kayıtlı olan Beren Gökyıldız, geçmiş dönemlerde 1-2 reklam filminde oynadıktan sonra Kocamın Ailesi adlı dizi için çekimlere çağrılmıştır.

27
Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Halen ilköğretim eğitimine kaldığı yerden devam eden Beren Gökyıldız, oyunculuk hayatıyla ilk kez Fox TV ekranlarında 2014 yılında yayın hayatına başlayan Kocamın Ailesi adlı diziyle tanışmıştır. Sempatik kişiliği ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede herkesin dikkatini üzerinde toplayan Beren Gökyıldız, yaşı çok küçük olmasına karşın usta oyuncuları aratmayacak şekilde parmak ısırtan bir başarı ve performans ortaya koymuştur.

37
Beren Gökyıldız bakın hangi diziye transfer oldu?

Kocamın Ailesi dizisinden sonra Show TV ekranlarında izleyicisinin karşısına geçen Güldüy Güldüy Show adlı projede yer almış, burada da oyunculuk yeteneğini en iyi şekilde gösterebilme fırsatı bulmuştur. Beren Gökyıldız, 2016 yılında Boşu Bir Yerde adlı sinema projesinde kendini göstermiştir. Beren Gökyıldız, yine 2016 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Anne isimli dizide Cansu Dere ve Vahide Gördüm gibi usta isimlerle ile baş rolü paylaşarak Melek Akçay karakterini canlandırmıştır. Beren Gökyıldız, rol aldığı Anne dizisiyle birlikte büyük bir ses getirerek milyonlarca izleyicisinin gönlünde taht kuran oyuncu haline gelmiştir.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro